Le taux de remplissage des barrages atteint 35,16%, au 10 février courant, avec un stock global de 832,6 millions de m³ (Mm³), soit un écart négatif de 23,72 Mm³ par rapport à la moyenne des trois dernières années, d’après les données publiées, mardi, par l’ONAGRI.

Les apports des récentes pluies sont de 7,836 Mm³ pour la journée du 10 février. Depuis le 1er septembre 2024, les barrages ont cumulé 600,183 Mm³, bien en-deçà de la moyenne enregistrée à la même période (998,544 Mm³).

Les stocks se répartissent sur le nord (40,5% soit 750,98 Mm³), le centre (13,7% soit 61,89 Mm³) et le Cap-Bon (31,9% soit 19,73 Mm³). Selon les statistiques de l’ONAGRI, le taux de remplissage a atteint 20,3% pour le barrage de Sidi Salem (Béja), soit un stock de 117,620 Mm3 et 73,5% pour le barrage de Sidi el-Barrak (Béja), soit un stock de 210,640 Mm3. Lesquels constituent les deux plus importants barrages en Tunisie.

L’observatoire a souligné que malgré une légère amélioration, la situation reste préoccupante. Une gestion optimale de l’eau est essentielle pour éviter une crise hydrique, notamment pour l’irrigation et l’alimentation en eau potable.