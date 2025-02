Une délégation parlementaire de la Commission de la Santé, des Affaires de la Femme, de la Famille, des Affaires Sociales et des Personnes Handicapées de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a effectué, les 6 et 7 février, une visite de terrain dans plusieurs établissements de santé de la région de Sousse. L’objectif était d’évaluer le fonctionnement du service public de santé et de contribuer à identifier des solutions aux problèmes rencontrés.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’ARP sur Facebook, cette visite s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre les pouvoirs législatif et exécutif pour améliorer le secteur de la santé. La délégation a visité plusieurs établissements, dont les hôpitaux universitaires Farhat Hached et Sahloul, le dispensaire de Sousse-Ville, l’hôpital régional de Msaken, ainsi que d’autres centres de santé de base et dispensaires de la région.

Lors d’une réunion de travail avec le directeur régional de la santé de Sousse, Chakib Zedini, et des responsables sanitaires, la délégation a examiné la carte sanitaire de la région, les services offerts, les difficultés rencontrées et les propositions d’amélioration. Les députés se sont félicités des réalisations du service public de santé, tout en insistant sur la nécessité de réformer et de moderniser les infrastructures, notamment pour les services d’urgence et les établissements vieillissants.

La délégation a également inspecté les équipements médicaux, écouté les préoccupations du personnel soignant et souligné l’importance de renforcer les ressources humaines, de généraliser la numérisation des services et d’éviter les pénuries de médicaments. Les membres de la commission ont jugé indispensable de procéder à une restructuration de la carte sanitaire nationale pour répondre aux besoins réels des régions et garantir l’équité en matière de santé.

La visite s’est achevée par une réunion avec le directeur régional des Affaires Sociales, Riadh Jlassi, et des représentants des caisses sociales, lors de laquelle ont été abordés notamment le règlement des contributions à la Caisse nationale de remboursement des frais de maladie et les défis liés aux ressources humaines et logistiques de l’inspection du travail.