Les différents axes de la coopération tuniso-russe, aussi bien au niveau bilatéral que dans le cadre de la coopération régionale et multilatérale étaient au centre d’une réunion, vendredi, entre le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Mohamed Ben Ayed, et l’Ambassadeur de Russie en Tunisie Alexandre Zolotov.

Le Secrétaire d’Etat a, à cette occasion, souligné l’importance du suivi de la réunion qui a eu lieu entre le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger Mohamed Ali Nafti et son Homologue russe Sergueï Lavrov à Sotchi le 9 novembre 2024 sur les possibilités de coopération bilatérale et les résultats de cet entretien.

« La réunion avec l’ambassadeur a aussi permis de faire le suivi des conclusions de la 8ème session de la Commission Intergouvernementale Mixte pour la Coopération Commerciale, Economique, Scientifique et Technique, dont les travaux ont eu lieu à Moscou fin novembre 2024, notamment en ce qui concerne les échanges commerciaux, l’investissement, ainsi que la coopération dans les domaines scientifique, universitaire, médical et culturel », lit-on dans un communiqué publié par le département.

De son côté, l’Ambassadeur de Russie en Tunisie a salué le niveau des relations de coopération liant la Tunisie et la Russie, exprimant le souhait de la partie russe de les renforcer davantage dans divers domaines d’intérêt commun, apprend-on de même source.