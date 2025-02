Créer un opéra sur le thème de la nuit en seulement dix jours est au cœur d’un projet d’opéra participatif inédit lancé par le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) en collaboration avec le Collectif FABULO.

Cette résidence artistique, qui se déroulera du 10 au 24 février 2025, s’inscrit dans le cadre du projet de conservation des instruments de musique au Palais Ennejma Ezzahra.

Les ateliers de création collaborative auront lieu dans le Hub Créatif à Ennejma Ezzahra, réunissant des musiciens tunisiens et européens, tout en impliquant dans le processus de création collective de jeunes talents et un public passionné.

Ce projet est ouvert à tous, sans limite d’âge et accessible à tout public, y compris aux personnes en situation de handicap, informe le CMAM. La représentation de la création musicale collective de l’opéra, qui marque la sortie de résidence, se tiendra le 24 février en fin de journée à Ennejma Ezzahra.

Fondé en 2023, le collectif FABULO développe des projets participatifs de création musicale et artistique autour de l’opéra. Constitué de 5 musicien.ne.s de formation classique, et formé par le festival d’Aix-en-Provence, le collectif cherche à fédérer amateur.ice.s et professionnel.le.s dans un travail horizontal et collaboratif, et à faire de la pratique artistique un espace de rencontre, d’émancipation et de liberté.

Le projet d’opéra participatif qui vise à mettre en avant la rencontre des cultures à travers la musique, est soutenu par l’initiative “Culture Moves Europe” du programme Europe Créative, dont la Tunisie est membre depuis 2014, favorisant la mobilité artistique et la coopération interculturelle.