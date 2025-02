La cheffe de service de la formation et de l’information à l’institut national Zouhair Kallel de nutrition et des technologies alimentaires Chiraz Béji a souligné l’importance du petit déjeuner pour éviter la consommation de repas légers qui contiennent une grande quantité de sucre et de sel.

Elle a affirmé dans une déclaration à la TAP que le petit déjeuner doit comporter des éléments nutritifs tels que les céréales complètes, le miel, l’huile d’olive, des légumes, des fruits et des produits laitiers.

Pour les adeptes des pâtisseries et confiseries, Béji a recommandé la préparation de gâteaux faits maisons en utilisant des ingrédients bons pour la santé à base d’huile d’olive, de raisins secs, d’amandes, de graines de sésames ou de fruits en vue de réduire la consommation de sucre.