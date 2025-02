Basma Ben Achour, professeur émérite à la faculté de médecine de Tunis et spécialiste en ophtalmologie, a confirmé la forte prévalence de la sécheresse oculaire en Tunisie, appelant à un dépistage et à un traitement précoces.

« La sécheresse oculaire se divise en deux parties, à savoir la sécheresse qualitative et la sécheresse quantitative », a-t-elle déclaré à TAP.

La sécheresse quantitative, qui se caractérise par l’absence de larmes dans l’œil pour des raisons immunologiques, touche environ 14% des patients atteints de sécheresse oculaire, tandis que la sécheresse qualitative touche environ 86% des patients.

Elle a expliqué que la sécheresse oculaire qualitative est liée à la faible qualité des larmes qui deviennent incapables de protéger l’œil en raison d’allergies, de l’exposition à des écrans, d’infections des paupières, de maladies des paupières, de problèmes hormonaux, de la ménopause, de la prise de certains médicaments ou de l’exposition à des radiations.

Ben Achour a souligné que le traitement de la sécheresse oculaire passe principalement par le traitement des causes et la prévention, notamment en évitant d’être exposé à des moyens de refroidissement en été et de chauffage en hiver, en protégeant les yeux de l’exposition au soleil ou à l’air, en faisant des pauses lors de l’utilisation d’écrans ou en faisant couler des larmes artificielles qui se présentent sous la forme de médicaments à faire couler dans l’œil.

Les signes de sécheresse oculaire comprennent la rougeur des yeux, la sensation d’un corps étranger dans les yeux ou des démangeaisons constantes, ce qui appelle à consulter un médecin pour prendre le traitement approprié selon chaque cas et à s’abstenir de prendre des médicaments sans discernement et de procéder à des examens continus.