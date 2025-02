Le tournoi de tennis d’Abou Dabi entre dans sa phase cruciale avec un quart de finale de prestige opposant la Tunisienne Ons Jabeur à la Kazakhe Elena Rybakina, tête de série numéro 5. Cette rencontre, programmée pour 14h00 (heure de Tunis), promet un affrontement spectaculaire entre deux joueuses aux styles de jeu contrastés.

Un duel entre puissance et créativité

Elena Rybakina, actuelle numéro 5 du tableau, est reconnue pour son puissant service, sa solidité du fond du court et son efficacité dans les échanges longs. Championne de Wimbledon 2022, elle figure parmi les joueuses les plus redoutées du circuit grâce à sa régularité et sa capacité à imposer un rythme intense.

De son côté, Ons Jabeur, joueuse tunisienne et grande favorite du public arabe, mise sur sa créativité, sa variété de coups et sa capacité à perturber ses adversaires avec des amortis et des changements de rythme imprévisibles. Finaliste à Wimbledon et à l’US Open, Jabeur espère prendre sa revanche face à Rybakina, qui l’avait battue en finale à Londres en 2022.

Un match clé pour la suite du tournoi

Ce quart de finale est crucial pour les deux joueuses. Une victoire de Rybakina confirmerait son statut de favorite et lui permettrait de viser un nouveau titre en début de saison. Pour Jabeur, ce match représente une opportunité majeure de marquer les esprits et de se rapprocher d’un titre important en 2025.

Le duel s’annonce serré et spectaculaire, opposant puissance et régularité à finesse et intelligence tactique. Les amateurs de tennis peuvent s’attendre à une bataille palpitante sur le court d’Abou Dabi.