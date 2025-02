Une cérémonie a été organisée mardi pour la remise de la première unité de production d’énergie verte utilisant le biogaz extrait des déchets ménagers, dans le cadre d’un accord de coopération entre l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (UN-Habitat) et l’ambassade du Japon en Tunisie.

Ce projet pilote, réalisé à la décharge contrôlée des déchets ménagers dans la région de « Oued Laya”, dans le gouvernorat de Sousse, vise à valoriser et exploiter le gaz biométhane extrait des déchets ménagers, en tant que source d’énergie renouvelable, et représente un modèle efficace pour l’application de l’économie circulaire des déchets.

Ce programme qui s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les gouvernements tunisien et japonais et mis en œuvre par UN-Habitat, illustre les recommandations de la 8ème Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique « TICAD 8 », qui s’est tenue en Tunisie les 27 et 28 août 2022.

L’ambassadeur du Japon en Tunisie, Takeshi Osuga, a indiqué à cette occasion, que ce projet constitue une première initiative en Tunisie pour transformer les déchets en énergie renouvelable.

Il a souligné que cette technologie innovante contribue à la protection de l’environnement et à la réalisation d’un développement durable.

Le diplomate japonais a exprimé sa conviction que cette initiative contribuera à renforcer la gouvernance environnementale en Tunisie et à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies.

De son côté, le DG de l’ANGED, Badreddine Lasmar, a souligné que la gestion des déchets en Tunisie figure parmi les axes prioritaires de l’activité du gouvernement.

Il a mis en relief, par la même occasion, les efforts déployés à la recherche de nouveaux moyens pour recycler différents types de déchets, de renforcer l’économie circulaire, de valoriser l’énergie et d’impliquer le secteur privé.

Pour sa part, le chef du projet de transformation des déchets en énergie électrique au Bureau de UN-Habitat en Tunisie, Majdi Frihi, a précisé dans une déclaration à la TAP qu’une étude a été menée concernant le processus de gestion des déchets en Tunisie, depuis le tri à la source jusqu’au dépôt à la décharge finale.

Des données ont été collectées qui ont permis d’identifier les différents problèmes rencontrés, a-t-il noté.

Il a rappelé qu’un financement a été accordé, à l’occasion de la TICAD pour valoriser le gaz biométhane, précisant que la décharge de Oued Laya a été choisie étant donnée que Sousse est l’une des premières villes tunisiennes à avoir rejoint le réseau africain des villes propres.

Le responsable a précisé que l’unité n’exploite que 1,5 % de l’énergie que peut fournir la décharge contrôlée et qu’elle convertit entre 20 et 30 mètres cubes par heure de gaz biométhane en 60 kilowatts par heure d’électricité, ce qui suffit pour alimenter 400 foyers par an en électricité à partir des déchets.

Il a également estimé que la production peut atteindre 2200 mètres cubes par heure d’ici 2030.

L’ANGED et la STEG ont convenu d’un prix de vente unifié, qui est en réalité l’objectif principal de ce projet pilote, qui sera suivi par d’autres projets, a-t-il soutenu.