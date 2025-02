Dans le cadre de la promotion du tourisme culturel dans le gouvernorat de Mahdia, l’éclairage intelligent des sites et monuments historiques est en cours de réalisation.

Le projet d’éclairage intelligent des monuments archéologiques a couvert la Skifa Elkahla et la forteresse militaire ottomane, El Borj Elkbir, a annoncé Mohamed Haouas, conservateur du musée régional de Mahdia. Dans une déclaration, lundi, au correspondant de TAP à Mahdia, Houas a indiqué que ce projet devra inclure d’autres sites et monuments de la ville.

Le conservateur du musée a présenté un projet d’éclairage multicolore réalisé pour un coût total de 550 milles dinars et parrainé par l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC).

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la promotion du tourisme culturel ce qui devra permettre de valoriser ces sites et les exploiter économiquement et culturellement, a-t-il expliqué.

Il a encore annoncé qu’ un dossier a été soumis, par l’intermédiaire du gouvernorat de Mahdia, au ministère du Tourisme afin d’obtenir des financements pour l’éclairage d’autres sites et monuments archéologiques, ainsi que les digues maritimes de toute la région ».

L’objectif est de promouvoir le patrimoine historique archéologique et la ville de Mahdia en tant que destination touristique, a fait savoir le conservateur du musée.

En prévision du Ramadan, le musée de Mahdia s’apprête à accueillir des manifestations culturelles et artistiques nocturnes, a annoncé son directeur indiquant que le festival des Nuits Mahdia est également parmi les manifestations prévues dans la ville de Mahdia.

Pour ce qui est des villes relevant du gouvernorat de Mahdia, Mohamed Houas a annoncé que l’éclairage du colisée romain d’El Jem sera également réalisé et ce après le parachèvement des études techniques, indiquant le lancement prochain d’un appel d’offres à cet effet.

Notons que les travaux du projet de restauration, de réhabilitation et d’aménagement se poursuivent sur le site du Colisée romain d’el Jem, classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979. Ces travaux s’insèrent dans le cadre d’un projet réalisé sous la supervision de l’Amvppc et de l’INP(Institut National du patrimoine).

Il est a rappeler qu’un projet de restauration établi pour la période 2020-2024, s’inscrit dans le cadre d’un don accordé par le Fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle (AFCP), initié par l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à l’INP depuis 2019, d’un montant de l’ordre de 430 mille dollars. Ce projet au Colisée d’El Jem s’inscrit dans le cadre de la catégorie «Sites Culturels» du programme administré par le Centre du Patrimoine culturel du Bureau des Affaires éducatives et Culturelles du Département d’Etat américain.

Circuit culturel et touristique de la ville de Mahdia

Mahdia, est une ville touristique côtière du sahel Tunisien, aux façades qui cachent bien des trésors dans la vieille Medina, haut lieu des derniers califes fatimides et leurs successeurs sous l’empire ottoman.

Les traces puniques et romaines sont aussi un grand témoin des temps lointains d’une cité développée appelée «Aphrodisium » qui avait ses propres traditions et son architecture, aujourd’hui en ruine. L’ancien port punique en atteste d’un savoir faire ancestral qui continue à faire la beauté de la ville.

En longeant la côte, le paysage est énorme sur les ruines, le phare, le cimetière, le fort ottoman et tout ce qui constitue un élément du patrimoine matériel de Mahdia. A l’intérieur de la médina se métamorphose en toute discrétion l’identité d’une cité aux spécificités architecturales.

Le parcours du site historique, part du musée régional de Mahdia et la “Skifa Elkahla” pour atteindre la place de la grande mosquée, en zone Est. Sur la zone Ouest se situe le quartier résidentiel jusqu’au cimetière marin et toute la partie entourant le grand phare qui culmine sur les hauteurs de Cap Afrique.

Le cœur vibrant de la médina se sont les ateliers d’artisans, les hammams traditionnels, les mosquées, l’église, la synagogue et autres espaces publics qui forment ce petit monde bien gardé depuis des siècles.

La grande mosquée est un monument imposant à l’architecture sobre et sans minaret qui se distingue par son style unique et par une ancienne forteresse des Fatimides.

Un peu plus loin se dresse les sites historiques de “El Borj Elkbir”, “La nécropole punique” et les “fortifications” de la ville qui datent du 10ème siècle et dont il ne reste aujourd’hui que les socles des tours qui protégeaient la ville de l’extérieur.

Au “cimetière marin” des tombes d’une blancheur éclatante sont à perte de vue aux portes de la Méditerranée, sous la lumière fascinante qui se projette sur l’ensemble de la zone abritant “le port antique”.