En 2024, le marché locatif du Grand Tunis a connu des évolutions contrastées, reflétant à la fois la diversité des quartiers et la dynamique des prix. Tandis que certaines zones prestigieuses comme les Berges du Lac 2 et les Jardins de Carthage confirment leur statut haut de gamme avec des loyers dépassant 2.000 DT pour un S+2, d’autres secteurs comme La Manouba et Boumhel attirent une demande croissante grâce à des tarifs plus accessibles.

Cette montée en puissance de certains quartiers périphériques se traduit par des hausses spectaculaires des loyers, atteignant jusqu’à +22 % sur un an. Ces tendances témoignent d’un marché en pleine mutation, où l’attractivité des quartiers évolue en fonction de l’offre de services, de la qualité de vie et des opportunités économiques.

1. Prix Moyens de Location par Quartier en 2024

L’analyse met en avant une grande disparité des prix locatifs selon les quartiers du Grand Tunis :

Les quartiers les plus abordables : La Manouba , Boumhel et Mourouj 6 affichent les loyers les plus bas : S+1 : entre 700 et 750 DT . S+2 : entre 900 et 1 000 DT .

: Les quartiers intermédiaires : Riadh Al Andalous , Jardins d’El Menzah 2 , El Aouina , Chotrana 1 , et La Soukra proposent des loyers modérés : S+1 : entre 900 et 1 150 DT . S+2 : entre 1 200 et 1 450 DT .

: Les quartiers les plus chers : Jardins de Carthage, Berges du Lac 2, Ain Zaghouan Nord, Cité Ennasr 2 : S+1 : entre 1 400 et 1 700 DT . S+2 : entre 1 800 et 2 200 DT .

:

Les Berges du Lac 2 arrivent en tête avec un loyer moyen de 1 700 DT pour un S+1 et 2 200 DT pour un S+2, confirmant son statut de quartier premium.

2. Évolution des Prix de Location entre 2023 et 2024

Certains quartiers ont enregistré des hausses significatives :

Boumhel (+21,95 %) : En forte progression, ce quartier devient de plus en plus attractif.

: En forte progression, ce quartier devient de plus en plus attractif. La Manouba (+21,62 %) et Riadh Al Andalous (+21,21 %) confirment leur montée en gamme.

confirment leur montée en gamme. Cité Ennasr 2 (+16,67 %) et Ain Zaghouan Nord (+16,13 %), déjà haut de gamme, continuent de se valoriser.

Ces évolutions indiquent une tendance à la hausse généralisée, notamment dans les zones périphériques qui gagnent en attractivité.

(Source: Mubawab)