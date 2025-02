Dans un entretien exclusif accordé au journal L’Opinion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a mis en garde Emmanuel Macron contre une « grave erreur » concernant la reconnaissance de la « marocanité » du Sahara occidental par la France. Selon lui, une telle décision aurait des conséquences irréversibles sur les relations entre Alger et Paris.

Une crise diplomatique sans précédent

Tebboune affirme que la France et l’Algérie traversent une crise diplomatique majeure, en raison de tensions croissantes et de déclarations jugées hostiles. Il pointe du doigt des ingérences françaises dans les affaires algériennes et l’influence de certains réseaux politiques français opposés au régime algérien.

Le président algérien évoque également un contentieux financier avec les hôpitaux français, liés à des factures impayées concernant des soins médicaux de ressortissants algériens. Face à ces difficultés, Alger a décidé de diversifier ses partenariats en envoyant désormais ses patients vers d’autres pays européens comme l’Italie, la Belgique et la Turquie.

Des divergences sécuritaires et migratoires

Interrogé sur la coopération sécuritaire, Tebboune reconnaît l’existence d’échanges entre les services de renseignement des deux pays, mais affirme qu’Alger reste vigilante face aux décisions de Paris, notamment sur le traitement des dossiers liés aux combattants djihadistes. Il critique également la politique migratoire française, évoquant un possible durcissement des conditions pour les Algériens.

En conclusion, Abdelmadjid Tebboune réaffirme que l’Algérie ne cèdera pas sous la pression et attend des clarifications de la part de la France pour envisager une sortie de crise.