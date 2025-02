Pour le chanteur d’opéra tunisien Hassen Doss, l’année 2025 s’annonce riche en collaborations entre Tunis, Venise et Vienne. Il y a quelques jours, il a lancé, sur sa chaine YouTube, le clip d’une célèbre chanson italienne filmée à Venise et s’apprête à participer en février 2025 au concours international de chant d’opéra ‘Grandi Voci’ à Salzbourg, en Autriche.

“Mon nouveau clip intitulé “Catari” a été filmé dans la ville italienne de Venise”, a déclaré Hassen Doss à l’agence TAP, annonçant avoir rejoint une filiale du célèbre label américain Universal.

« Catari est ma première chanson napolitaine et ne sera pas la dernière, indique le ténor tunisien habitué à interpréter les grandes œuvres du répertoire et du chant lyrique dont des titres du répertoire poétique italien “Nessum Dorma” de Luciano Pavarotti, “Con te partiro” ou encore “Brucia la terra” d’Andrea Bocelli.

Il a expliqué son choix d’interpréter « une chanson assez connue qui a été reprise par de célèbres artistes » parmi lesquels il cite le célèbre ténor italien Luciano Pavarotti. Connue également sous le nom de « Cor ‘ngrato » (cœur ingrat), « Catari » est une chanson populaire napolitaine datant de 1911 qui a été écrite par le poète Ricardo Cordiferro et composée par l’auteur-compositeur Salvatore Cardillo.

Cette chanson d’amour a été chantée pour la première fois par Enrico Caruso pour être ensuite reprise par de nombreux chanteurs d’opéra dont des ténors et barytons. L’artiste compte lancer un autre clip dans le même registre du romantisme qui « sortira bientôt à l’occasion de la Saint Valentin, célébrée le 14 février », a-t-il dit.

Le ténor tunisien s’apprête également à participer, mi février, au célèbre concours international de chant lyrique ‘Grandi Voci’ à Salzbourg, en Autriche, rassemblement annuel de chanteurs et d’artistes issus du monde entier.

« Prévu du 11 au 16 février, ce concours ouvre de large perspective pour les lauréats, a indiqué Hassen Doss, estimant « une occasion unique? surtout que le gagnant intégrera le prestigieux opéra de Salzbourg pour y jouer des rôles dans ses productions d’opéra sachant que 7 productions sont programmées pour 2025».

Le Concours ‘Grandi Voci’ est organisé dans le cadre du Festival Oper im Berg créé en 2008. Les meilleurs chanteurs sont sélectionnés par un jury de haut et présenteront un concert, un grand gala d’opéra, au terme duquel sera organisée la cérémonie de remise des prix aux lauréats.

L’artiste est impatient de participer au concours et de se retrouver à Salzbourg, ville natale du célèbre compositeur Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) et où se trouve sa maison familiale transformée, depuis 1880, en un musée.

Pour ses projets en Tunisie, il a annoncé « un méga concert avec le grand chef d’orchestre Mohamed Garfi, qui sera donné, le 21 février prochain, à la Cité de la Culture».

Début décembre 2024, le ténor tunisien Hassen Doss avait annoncé à l’agence TAP qu’il va se lancer dans «une carrière internationale en tant que chanteur d’opéra». Il est possible de consulter l’article publié sur le site de l’agence en cliquant sur le lien suivant : tap.info.tn/fr/Portail-à-la-Une-FR-top/18190716-le-chanteur-d-opéra

Après avoir joué le rôle principal de Rodolfo (le poète) au célèbre opéra italien “La Bohème”, présenté au mois de novembre dernier « au Shaw Theatre» de Londres, des collaborations avec de prestigieuses académies européennes sont au menu de l’artiste qui est l’une des voix les plus prometteuses de sa génération.

Hassen Doss fait partie des chanteurs d’Opéra tunisiens qui se sont distingués depuis plus d’une décennie, tant sur la scène nationale qu’étrangère, notamment européenne. Ce nouveau chapitre dans sa carrière intervient après plusieurs expériences en tant qu’interprète et compositeur de chanson au style lyrique et ancrées dans le cadre local.