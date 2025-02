Le président du Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), Anis Jaziri a appelé, samedi, à élargir le réseau des ambassades et des représentations commerciale tunisiennes en Afrique, tout en mettant l’accent sur l’importance d’intensifier les visites des responsables et des opérateurs économiques tunisiens aux différents pays du continent, afin de faire de la Tunisie, un hub économique pour la région.

Lors d’une conférence consacrée par le TABC à la présentation de ses nouveaux projets et nouvelles initiatives, Jaziri a souligné que cette rencontre constitue une opportunité pour soutenir les entreprises tunisiennes dans leur expansion en Afrique mettant l’accent sur l’importance de développer une infrastructure logistique maritime avancée ( ligne directe entre Tunis, Dakar, Abidjan) et d’améliorer la rentabilité des ports tunisiens notamment celui de Radès.

Il a souligné la nécessité d’accorder plus d’importance au transport aérien en établissant des lignes aériennes avec les pays africains, et au transport terrestre, en reliant la Tunisie à la Route transsaharienne algérienne et en développant la route transsaharienne entre la Tunisie, la Libye et le Niger.

Par ailleurs, il a estimé qu’il est nécessaire d’apporter des amendements à la loi de changes dans le but d’encourager les exportateurs et les investisseurs tunisiens à s’implanter sur les marchés africains.

Jaziri a mis l’accent, en outre, sur l’impératif de saisir les opportunités offertes dans le cadre des initiatives de l’intégration régionale, dont les accords de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), ainsi que d’élaborer une stratégie de communication adéquate, qui permettra de promouvoir le site de la Tunisie, en tant que plateforme d’investissement ciblant l’Afrique. Il a en outre, appelé les participants à être à la page en ce qui concerne les innovations technologiques notamment les nouvelles techniques de commercialisation.

La conférence a permis de présenter des projets aux investisseurs souhaitant conquérir le marché africain, à l’instar du projet Qawafel (Projet d’appui à l’internationalisation des startups et PME tunisiennes à l’échelle du continent africain), financé par l’Agence Française de Développement.