Le Paris SG est le club européen qui a dépensé le plus dans le marché des transferts en 2024, révèle un classement établi par la Fifa, publié jeudi.

Manchester United s’intercale entre les deux clubs français le PSG et Lyon dans ce classement figurant dans le rapport annuel Global Transfer Market, dévoilé par la Fifa.

Chelsea, club le plus dépensier en 2023, est désormais en 7e position, tandis que Manchester City, d’ordinaire très actif sur le marché des transferts, ne figure pas parmi les 20 premiers clubs européens.

En 2024, les clubs anglais sont ceux qui ont le plus dépensé (1,9 milliard de dollars, soit environ 1,8 milliard d’euros), et ceux qui ont le plus reçu d’indemnités de transfert également (1,34 milliard de dollars soit 1,3 milliard d’euros).

Mais le marché mondial des transferts a connu une légère baisse de ses dépenses en 2024, par rapport à l’année précédente, avec 8,59 milliards de dollars (8,24 milliards d’euros) dépensés, soit le deuxième chiffre le plus élevé tout de même après le record de 9,66 milliards de dollars (9,2 milliards d’euros) de 2023.