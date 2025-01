Le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Ibrahim Bouderbela, a reçu, jeudi après-midi, au palais du Bardo, l’Ambassadeur du Pakistan, Javed Ahmed Umrani.

Lors de cet entretien, Bouderbela a salué les relations fraternelles entre les deux pays, mettant en avant la volonté de renforcer leur coopération dans les domaines économique, social, culturel et académique. Il a souligné l’importance des échanges parlementaires et des groupes d’amitié parlementaire pour atteindre ces objectifs.

Le Président de l’ARP a aussi réaffirmé le soutien indéfectible de la Tunisie au peuple palestinien, insistant sur l’urgence d’une action internationale pour mettre fin aux agressions à son encontre et défendre son droit à l’autodétermination.

De son côté, l’Ambassadeur pakistanais a salué la coopération bilatérale, notamment dans les domaines culturel et académique, citant les échanges entre l’Université Zitouna et l’Université Islamique Internationale d’Islamabad. Il a aussi souligné l’importance d’intensifier les relations parlementaires et de soutenir la cause palestinienne sur la scène internationale.