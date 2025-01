Le projet du Code forestier sera soumis, dans les prochains mois, à l’examen de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), a indiqué le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh.

Ben Cheikh, qui répondait à des questions de députés du CNRD, lors d’une séance de travail, tenue jeudi, a souligné, le rôle et la contribution du secteur forestier dans l’impulsion de l’économie nationale.

En Tunisie, la révision du Code forestier, qui date de 1988, s’inscrit dans le cadre d’une réforme législative, touchant le Code des eaux, le Code des énergies renouvelables et aussi les Code des mines et celui des hydrocarbures.

Selon la Direction générale des forêts (DGF), il s’agit d’une prise de conscience de la nécessité de réorganiser et de faire évoluer la règlementation forestière pour developper, entre autres objectifs, le rôle du domaine forestier dans le développement économique et social, notamment, des populations vivant aux environs des forêts.

Le Code forestier révisé sera aussi plus sévère, en ce qui concerne les atteintes aux forêts, les incendies volontaires et tout autres dépassements.

La nouvelle version du Code permettra également l’exploitation des produits forestiers aussi bien par les industriels que par les jeunes promoteurs issus des régions forestières.

En Tunisie, les forêts et parcours naturels couvrent près d’un tiers de la superficie totale du pays et s’étendent, soit environ 5,7 millions d’hectares, dont 1,3 million d’hectares de forêts et 4,4 million de parcours naturels, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Les forêts abritent 8 à 10% de la population totale, soit environ 800 à 1 million de personnes et renferment 44 aires protégées et 41 zones classées sites Ramsar. L’estimation de la contribution du secteur des forêts et parcours au PIB national s’élève à 1,5%.