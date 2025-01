Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a participé aux travaux de la 48e session du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et Des Sports et de la 71e session de son Comité exécutif, qui ont débuté ce jeudi à Bagdad, en Irak.

Les travaux du Comité exécutif, présidés par Achraf Sobhi, ministre de la Jeunesse et des Sports égyptien, ont porté notamment sur :

. La Création d’un fonds au sein de la Ligue Arabe pour reconstruire les installations sportives détruites à Gaza et au Sud du Liban. La proposition a été accueillie favorablement par les membres du Comité exécutif et sera soumise au Conseil des ministres des affaires extérieures arabes.

. La discussion des projets réalisés durant la période précédente et des projets à venir et qui concernent les secteurs de la jeunesse et du sport au sein de la Ligue Arabe, parmi lesquels la stratégie arabe pour la jeunesse, la paix et la sécurité en 2025, qui sera inscrite à l’ordre du jour du sommet arabe.

. Le rapport et les recommandations de la 45e session du Conseil d’administration du Fonds arabe pour les activités de jeunesse et de sport, dont l’initiative de création de l’Union de la jeunesse arabe, le forum arabe des jeunes inventeurs, la rencontre arabe des jeunes sur les mécanismes et les perspectives du travail bénévole chez les jeunes dans le monde arabe, le forum arabe du camping et du scoutisme, le Forum de la jeunesse arabe et l’autonomisation des jeunes.

. Le programme Bagdad, capitale de la jeunesse arabe pour l’année 2025, ainsi que le Prix de l’excellence et de la créativité pour les jeunes talents de cette année.

. La création du centre arabe de soutien aux initiatives de jeunesse dans la ville d’Oran, en Algérie.