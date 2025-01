Une journée d’information sur le soutien des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Startups a été organisée, jeudi, à Bizerte, à l’initiative de la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC).

La directrice générale de la CDC, Néjia Gharbi a indiqué que cette journée s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Promotion des PME conformément à la loi de l’année 2018 relative aux startups.

Elle a ajouté que le projet « Startups et PME Innovantes » est réalisé moyennant un financement de la Banque Mondiale (75 millions de dollars) par la CDC en collaboration avec la société Smart Capital.

Il vise à dynamiser l’écosystème entrepreneurial dans les régions à travers la création de 203 startups et 50 PME, outre la promotion de l’emploi de la femme.

De son côté, le gouverneur de Bizerte Salem Ben Yaacoub a souligné que cette journée a permis de faire connaitre les incitations fournies par l’Etat pour encourager l’investissement privé.