L’Organisation Tunisienne pour Informer le Consommateur (OTIC) n’a reçu aucune plainte concernant la nouvelle plateforme électronique centralisée des chèques, a affirmé son président de Lotfi Riahi.

Et d’ajouter que la Banque centrale de Tunisie (BCT) est en mesure de faire appliquer plusieurs lois adressées aux banques en sanctionnant les contrevenants.

Dans une interview réalisée au studio TV de l’Agence TAP et axée sur la nouvelle plateforme des chèques et les recommandations de l’OTIC, Riahi a relevé que la nouvelle loi a rétabli le rôle du chèque en tant qu’outil de paiement immédiat et a redonné à la lettre de change son véritable rôle d’outil de paiement différé.

Riahi a appelé à la nécessité de fournir les mécanismes nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de cette loi. Les banques doivent accorder une série de services de paiement par cartes bancaires, tout en sécurisant la lettre de change sans pour autant appliquer des frais exorbitants.

Le responsable a passé en revue plusieurs lois concernant le secteur bancaire qui ne sont toujours pas appliquées comme la loi n° 732 sur les comptes gelés et la loi 412 sur les intérêts.

Dans le même contexte, il a souligné la nécessité de mettre en œuvre ces lois, qui ont un impact sur le pouvoir d’achat du consommateur et son rôle dans la dynamisation de l’économie.