Une sélection de 33 spectacles représentant 19 pays est au programme de la 6e édition des Journées des arts de la marionnette de Carthage (JAMC) qui se déroulera du 1 au 8 février 2025.

Le programme de cette édition 2025 a été dévoilé, lundi, au cours d’une conférence de presse organisée à la Cité de la Culture qui abritera les spectacles et la Foire des JAMC. Ce rendez-vous annuel des marionnettistes est organisé par le Centre National des Arts de la Marionnette relevant du ministère des Affaires Culturelles.

Les JAMC verront la participation 100 marionnettistes et 28 troupes dont 8 troupes tunisiennes. Le public enfantin aura rendez-vous avec 25 spectacles alors que les 8 spectacles restants sont destinés à un public adulte.

Les spectacles et performances seront interprétés par des artistes représentant les pays suivants : Algérie, Allemagne, Autriche, Arabie Saoudite, Brésil, Emirats-Arabes-Unis, Estonie, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Pologne, République Tchèque, Russie, Syrie et Tunisie.

Les spectacles des cérémonies d’ouverture et de clôture seront assurés par des troupes tunisiennes, respectivement “Maskh” d’Oussama Hanaini et “Al Khit” de Hafedh Zlit.

“The Girl with the little suitcase” est un spectacle grec de la troupe Merlin Puppet Theatre qui sera présenté en avant-première.

Le cinéma d’animation sera à l’honneur, les 6 et 7 février, à travers la projection de 10 films, à raison de trois films par jour. L’ouverture sera avec un film d’animation tunisien qui s’intitule “Tarf El Khit” (8mn). Il s’agit du premier film produit par le Centre National des Arts de la Marionnette.

L’art de la Marionnette sera au centre de 11 ateliers et 4 masterclasses animés par des artistes de renommé internationale dont un marionnettiste brésilien qui dirige, du 20 au 30 janvier, une résidence artistique sur la confection des marionnettes géantes au profit des étudiants de l’Institut supérieur d’art dramatique.

L’art de la Marionnette dans certains pays arabes sera au menu du festival avec une masterclass sur “L’avenir de l’art de la marionnette en Arabie Saoudite”, la présentation d’un livre du marionnettiste Emirati Adnane Salloum sur l’art de la marionnette dans le patrimoine arabe”.

Dans la section dédiés aux marionnettistes amateurs, un spectacle sera donné par une troupe représentant la maison de la culture Bab Bhar (Sfax) et un autre par une troupe émiratie.

Les spectacles des JAMC à Tunis seront répartis entre la Cité de la Culture, Dar Al Masrahi au Bardo et le Village d’enfants SOS Gammarth. Six représentations réparties entre arts de la marionnette, théâtre et Cinéma seront données quotidiennement à partir de 10h.

En dehors de la Capitale, 6 spectacles sont prévus dans les villes de Mahdia (2), Monastir (1) et Nabeul (3). En parallèle avec les JMAC, la Station balnéaire Yasmine Hammamet abritera une manifestation autour des arts de la marionnette.