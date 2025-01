Le marché immobilier du Grand Tunis a connu en 2024 des dynamiques contrastées selon les quartiers, avec des écarts de prix marqués entre les appartements neufs et anciens. Les zones résidentielles les plus prisées affichent des tarifs au mètre carré élevés, tandis que d’autres secteurs offrent des opportunités plus accessibles.

Les quartiers les plus onéreux

Les prix les plus élevés pour les appartements neufs se concentrent dans la banlieue nord. En tête du classement, Les Jardins de Carthage affichent un prix moyen de 5 200 DT/m², suivis de Ain Zaghouan Nord à 4 200 DT/m². D’autres secteurs huppés comme Cité Ennasr 2 et La Soukra enregistrent des valeurs avoisinant les 3 600 DT/m², tandis que El Menzah 9C atteint 3 570 DT/m².

Des écarts modérés entre le neuf et l’ancien

Dans certains quartiers, les prix des biens neufs et anciens restent relativement proches. Par exemple, à La Soukra, le mètre carré est estimé à 3 600 DT pour le neuf et 3 200 DT pour l’ancien. De même, à La Nouvelle Médina, le prix oscille entre 1 980 DT/m² pour l’ancien et 2 360 DT/m² pour le neuf.

Les quartiers les plus abordables

Pour les acheteurs à la recherche de biens plus accessibles, les appartements neufs les moins chers se trouvent à La Nouvelle Médina (2 360 DT/m²) et à El Mourouj 6 (2 410 DT/m²). Ces quartiers restent des options attractives pour les primo-accédants ou les investisseurs en quête de rentabilité.

Le marché immobilier du Grand Tunis continue donc d’afficher une segmentation nette, avec une forte concentration de l’offre haut de gamme dans les quartiers de la banlieue nord et une diversité de prix permettant d’adresser différents profils d’acheteurs.

(Source: Mubawab)