Le marché immobilier tunisien en 2024 présente un visage contrasté, marqué par une adéquation entre l’offre et la demande sur le segment des appartements, une préférence pour les typologies S+2, et une dynamique des prix influencée par la saisonnalité et la localisation.

Si l’offre semble stable, la demande, elle, se révèle plus volatile, avec des fluctuations de prix notables et une concentration de l’intérêt dans certaines zones du Grand Tunis et du Cap Bon.

L’Indice des Prix de Mubawab (IPM), en progression de 11 points sur un an, témoigne de cette croissance continue du marché résidentiel, tout en soulignant la nécessité d’une analyse fine des tendances pour anticiper les évolutions futures.

Principaux constats

Répartition de la demande et de l’offre : Appartements : 52 % de la demande pour des biens à l’achat concerne des appartements, alors que ces derniers représentent également la majorité des annonces publiées (53 %). Cela met en évidence une forte adéquation entre l’offre et la demande sur ce segment.

52 % de la demande pour des biens à l’achat concerne des appartements, alors que ces derniers représentent également la majorité des annonces publiées (53 %). Cela met en évidence une forte adéquation entre l’offre et la demande sur ce segment. Terrains et villas : Les terrains (16 %) et les villas (29 %) attirent une demande notable mais proportionnellement moindre. Leur présence dans les annonces est respectivement de 24 % et 29 %.

Les terrains (16 %) et les villas (29 %) attirent une demande notable mais proportionnellement moindre. Leur présence dans les annonces est respectivement de 24 % et 29 %. Bureaux et locaux commerciaux : La demande (3 %) reste faible pour ce type de bien, reflétant une dynamique de marché principalement résidentielle. Typologies et superficies préférées : Les appartements S+2 (superficies de 100-130 m²) sont les plus demandés et représentent également une part importante des offres. En revanche, les S+1 (moins de 80 m²) et les S+3 ou S+4 (plus de 130 m²) sont moins prisés. Dynamique des prix : Le prix moyen national au m² a augmenté de 5% en 2024 par rapport à 2023.

a augmenté de 5% en 2024 par rapport à 2023. Une saisonnalité marquée est observée, avec un pic de prix en juillet et des baisses significatives en mars et avril.

Les Jardins de Carthage affichent les prix les plus élevés (5 200 DT/m² pour le neuf), suivis par Ain Zaghouan Nord (4 200 DT/m²). Quartiers à forte progression : Les prix dans certains quartiers connaissent une hausse significative : Jardins d’El Menzah 2 (+25 %), Riadh al Andalous (+22 %), et Boumhel (+20 %). Ces augmentations traduisent une attractivité accrue pour ces zones. Évolution de l’Indice des Prix de Mubawab (IPM) : L’indice a progressé de 11 points en un an, atteignant 121 au quatrième trimestre 2024. Cela reflète une croissance continue du marché immobilier résidentiel.

Commentaire

Le marché immobilier tunisien en 2024 révèle une dynamique contrastée entre stabilité de l’offre et volatilité de la demande. Le segment des appartements domine nettement, tant en termes de préférences des acquéreurs que de volume d’annonces. Les variations des prix témoignent d’une forte influence saisonnière et géographique, avec une demande concentrée dans des zones spécifiques du Grand Tunis et du Cap Bon.

(Source: Mubawab)