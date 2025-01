Les revenus de la compagnie aérienne nationale Tunisair ont augmenté de 13,8%, durant le 4ème trimestre 2024, pour atteindre 354 millions de dinars (MD), selon les indicateurs d’activité de la société, publiés mardi, sur le site de la Bourse de Tunis.

Cette amélioration est expliquée par la hausse du nombre de passagers transportés de 16,2%, à plus de 630 mille voyageurs. Le nombre global de passagers est estimé à plus de 2611 mille personnes, durant l’exercice 2024.

S’agissant de la recette moyenne par passager (vols réguliers), elle a régressé de 3,7%, passant de 432 dinars, durant les 3 derniers mois de l’année 2023 à 416 dinars, à fin décembre 2024.

Le transporteur national a fait état aussi, de la hausse du coefficient de remplissage et du coefficient de chargement respectivement de 5 points et de 2 points.

En termes de charges, l’amélioration de l’activité de la compagnie a été accompagnée par un accroissement des dépenses de loyer des avions de 16%, ainsi que du montant des redevances leasing de plus de 27 MD et des charges financières de plus de 5 MD suite à l’augmentation du nombre d’échéance effectivement réglées.

Quant aux dépenses liées à la consommation de carburants, elles ont baissé de 19%, à 88,6 MD, en raison de la diminution du prix unitaire moyen (prix du baril) de 24,5%.

En ce qui concerne les frais de personnel, ils affichent une croissance de 5%, à 67,6 MD, et ce, suite aux augmentations salariales légales.