Le cinéma tunisien marque une forte présence dans la sélection et la compétition officielles de la 29ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) prévue du 22 février au 1er mars 2025, avec au programme 235 films issus de 48 pays d’Afrique et de sa diaspora, autour du thème “Cinémas d’Afrique et identités culturelles”.

La Tunisie est représentée par sept films, dont cinq (parmi lesquels deux Tanit aux JCC2024) retenus dans quatre sections compétitives et deux dans la section hors-compétition “Panorama”.

Lauréat du Tanit d’Or à la 35ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2024), le long métrage “Les Enfants Rouges” de Lotfi Achour concourra dans la Compétition des longs métrages de fiction et sera en lice pour l’Etalon d’Or de Yennenga, la plus haute distinction du Festival.

Dans la Compétition des courts métrages “FESPACO Shorts” , le film de fiction “Bord à Bord” de Sahar El Echi, Tanit de bronze du meilleur court aux JCC 2024, sera en course pour le Poulain d’Or de Yennenga, sachant que ce film est sélectionné en compétition officielle dans la section « Regards d’Afrique » au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand (31 janvier-8 février 2025).

Pour la section compétitive “Perspectives” , le cinéma tunisien est représenté par deux œuvres : le long documentaire documentaire “Derrière le soleil” de Dhia Jerbi et le long métrage de fiction “Who Do I Belong To” (Mé el ain, titre en arabe) de Meryam Joobeur.

Par ailleurs, le film de fiction “Agora ” d’Ala Eddine Slim a été sélectionné dans la Compétition “Semaine de la Critique”, nouvelle section consacrée à la critique cinématographique, mettant en compétition dix longs métrages, répartis entre cinq documentaires et cinq fictions, sélectionnés pour leur démarche artistique innovante, leur narration distinctive et leur audace créative.

Dans la section non compétitive “Panorama”, figurent les deux longs métrages “ Les filles d’Olfa” de Kaouther Ben Hania, nominé aux Oscars et César 2024 dans la catégorie Meilleur Film Documentaire, ainsi que “Par-delà les montagnes ” (Behind the Mountains, titre international) de Mohamed Ben Attia.

Il est à noter que parmi les 34 films (de 16 pays dont la Tunisie) soutenus par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et sélectionnés pour le Fespaco 2025, figurent cinq films tunisiens soutenus par le Fonds Image de la Francophonie : “ Les Enfants Rouges” de Lotfi Achour, “Les filles d’Olfa” de Kaouther Ben Hania, “Par-delà les montagnes” de Mohamed Ben Attia, “Derrière le soleil” de Dhia Jerbi et “Who Do I Belong To” de Meryam Joobeur.