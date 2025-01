S’agissant de la température moyenne à l’échelle du pays, elle a atteint 12,6°C. Elle a été par conséquent supérieure à la moyenne de référence (12,4°C).

Le mois de décembre a été marqué par un temps souvent instable. Des perturbations se sont succédé, sur les régions du Nord et le littoral Est. Ces perturbations ont généré de fortes pluies temporairement orageuses et localement intenses et qui ont été accompagnées par des fortes rafales de vent.

Les passages perturbés ont été très rares et les pluies quasi absentes sur le sud (Tozeur, kébili, Gabes, Gafsa, Djerba) et le centre Est (Kasserine et Sidi bouzid).

Le mois de décembre 2024 a démarré sa première semaine avec des températures supérieures aux normales sur la plupart des régions. Cette situation n’a pas duré longtemps suite aux passages de fronts pluvio-orageux.

Par conséquent, ce mois a été caractérisé par un temps hivernal en général. Les températures maximales ont oscillé entre 10°c et 16°c dans la plupart des régions sans dépasser cependant les 8°c sur les hauteurs.

Les températures minimales, quant à elles, ont varié entre 4°c et 8°c sur la plupart du pays.

A cet effet, il est à noter que le 10 Décembre, les thermomètres au Kef, Kasserine et Zaghouan et Borj El Amri du Gouvernorat de Manouba ont relevé des températures négatives (-0,8°c à -0,1 °c). Des chutes de neige ont été ainsi observées sur plusieurs hauteurs du nord et du centre ouest.

Pour ce qui est des températures maximales moyennes, elles ont varié entre 10,4°C à Thala et 19,3°C à Gabes.

Quant à la température maximale moyenne nationale (24 stations principales), elle a atteint 17°C, conforme à la moyenne de référence pour les mêmes stations.