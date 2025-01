Ennakl Automobiles brillamment distinguée lors des Victoires de l’Automobile 2025.

Le vendredi 24 février 2025, lors de la toute première édition des Victoires de l’Automobile, Ennakl Automobiles a été honorée par deux trophées majeurs, récompensant l’engagement continu en faveur de l’excellence et de l’innovation dans le secteur automobile tunisien :

Meilleur Showroom : Une distinction attribuée à Porsche, mettant en avant un espace qui combine modernité, raffinement et une expérience client exceptionnelle.

Meilleur Site Internet : Un prix décerné à Škoda, en reconnaissance de la qualité de sa plateforme digitale intuitive et performante, offrant aux clients une large panoplie de services en ligne. Rendez-vous sur www.skoda.tn pour une visite virtuelle de notre showroom ou une prise de rendez-vous en ligne dans nos ateliers.

Une reconnaissance qui incarne une vision ambitieuse

Ces récompenses, obtenues dans le cadre d’un événement d’envergure rassemblant les acteurs majeurs du secteur automobile, illustrent la capacité d’Ennakl Automobiles à innover et à se démarquer dans un marché en constante évolution.

Une reconnaissance pour le travail collectif

Ces succès sont le fruit d’un travail collectif mené par des équipes passionnées et déterminées à offrir des solutions personnalisées et une expérience client inégalable.

Ennakl Automobiles renouvelle ainsi son engagement à repousser les limites de l’excellence et à proposer des services toujours plus performants et adaptés aux attentes de ses clients.

#EnnaklAutomobiles #Porsche #Škoda #VictoiresDeLAutomobile #Excellence #Innovation