A l’occasion de la célébration de la 7ème édition de la Journée internationale des femmes et des filles de science, le 11 février de chaque année, la Cité des Sciences à Tunis (CST) lancera au cours de cette semaine un appel à candidatures pour deux prix : le Prix de la Fille en Science et Innovation et le Prix de la Femme en Science et Innovation, a fait savoir mardi Safa Mansouri, professeure en encadrement scientifique à la CST.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Safa Mansouri, a expliqué que les conditions de candidature seront définies ultérieurement et incluront le parcours scientifique de la candidate dans les domaines des sciences, de la créativité et de l’innovation.

Elle a ajouté que la Cité des Sciences célébrera cette manifestation internationale le 15 février prochain dans son siège à Tunis, sous le thème : « Leadership des femmes dans les sciences, la technologie et les mathématiques ».

Eminentes et prometteuses scientifiques de domaines variés mettront en lumière l’importance de la diversité et de l’inclusion pour façonner l’avenir, notamment en partageant des parcours inspirants dans les carrières scientifiques, technologiques, techniques et mathématiques. Ces parcours offrent des perspectives variées qui enrichissent l’innovation scientifique et des opportunités qui créent le changement.

Au programme des conférences, un panel de discussion et des ateliers présentés et animés par des scientifiques émérites, a indiqué la même source.