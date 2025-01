Yassine Rezgui, ingénieur en informatique, diplômé de la prestigieuse école d’arts graphiques “Les Gobelins à Paris”, fondateur de la Startup Rybsen et créateur d’une machine brevetée servant à recycler les eaux usées dans le secteur de l’imprimerie.

L’eau étant nécessaire dans l’imprimerie tout au long des processus de production, lors de l’exposition des plaques à l’eau de mouillage et du nettoyage, exigeant à chaque étape de production une qualité d’eau différente, Yassine Rezgui, a créé AquaClean qui permet de filtrer et de recycler l’eau utilisée réduisant le coût et préservant l’environnement.

Le label de Start Act en décembre 2024 acquis, Yassine et son équipe a avancé dans le projet d’adaptation du processus de recyclage de l’eau à divers secteurs industriels.

Aujourd’hui, les négociations avec les business angels et les fonds d’investissement étrangers pour lever des fonds et s’installer en France avancent considérablement. “De plus, nous avons récemment conclu des ventes pour l’année 2024 en Algérie et en Côte d’Ivoire, et nous prévoyons de nous développer prochainement en Égypte et au Maroc” précise Yassine Rezgui.

Concernant les machines de filtration d’eau potable autonomes alimentées par l’énergie solaire, l’équipe Rybsen explore actuellement un partenariat avec une start-up spécialisée dans l’énergie solaire. Objectif : travailler au développement d’un système intégré qui permettra aux machines Rybsen d’être totalement autonomes avec zéro d’empreinte carbone.

Le marché tunisien est resté timide par rapport à d’autres pays africains s’agissant du secteur de l’imprimerie, par contre, un intérêt croissant a été perçu chez d’autres industries, en particulier dans les secteurs de l’injection plastique et du textile, qui s’intéressent à des solutions écologiques et à la filtration d’eau.

S’agissant des levées de fonds, l’équipe Rybsen est en pleine négociation pour collecter des ressources qui permettront à la Startup de poursuivre son expansion et de renforcer son impact sur le marché.

A.B.A