Évaluer les concessionnaires automobiles à travers leurs performances en termes de rétention de la clientèle, engagement RSE, satisfaction des clients et perception de la qualité des services, il en était temps et cela a été fait vendredi 24 janvier lors d’une soirée inédite à Tunis baptisée : « Les Victoires de l’automobile ». Un événement pensé, conçu et réalisé par Hédi Hamdi, éditeur du magazine et du site web Sayarti, et Sadri Skander, expert automobile, producteur et présentateur TV.

Le « Tout automobile » était présent aux « Victoires » avec 420 personnes, dont les principaux dirigeants des concessionnaires automobiles, les fournisseurs d’énergie, de composants automobiles, les prestataires de services, des ambassadeurs, des compagnies d’assurances, de leasing, des banques ainsi que les représentants des médias.

La soirée a été marquée par l’annonce de la création de « L’Observatoire de l’automobile » dont la principale mission est de réaliser régulièrement des enquêtes auprès d’un panel représentatif de la population tunisienne pour mesurer sa perception du secteur et ses attentes. Les critères pris en compte incluent le prix, le design, l’innovation à bord, l’efficience énergétique, la disponibilité des pièces de rechange, les services après-vente, la qualité de la conduite, le confort, les équipements à bord ainsi que les technologies intégrées.

Cette mission a été menée par l’institut Emrhod, chargé par les fondateurs de l’observatoire de réaliser un sondage d’opinion permettant de décrypter le secteur et d’étudier l’évolution du marché de l’automobile sur la base d’un échantillonnage par quotas à choix raisonné.

Les résultats du sondage ont été révélés par Nabil Belaam, CEO d’Emrhod, qui a exposé devant une assistance attentive les principales tendances du marché automobile national et les critères pris en compte par les acquéreurs potentiels dans leur décision d’achat de véhicules.

Ainsi, 29 % des Tunisiens envisagent d’acheter une voiture en 2025, dont 47 % optent pour un moteur thermique, 17 % pour un véhicule hybride rechargeable et 14 % pour un véhicule électrique. Le principal critère d’achat est le prix pour 49 % des acheteurs potentiels, suivi par la consommation de carburant (47 %), l’esthétique et le design (33 %), la disponibilité des pièces détachées (32 %) et le coût de l’entretien (31 %). De plus, 45 % des Tunisiens préfèrent la berline, suivie par le SUV (31 %) et la citadine compacte (15 %). Le coût de l’entretien lors de l’achat d’un véhicule revêt une importance particulière pour 80 % des sondés, et 75 % estiment que le pays d’origine du véhicule est important. En ce qui concerne la mobilité électrique, 20 % des Tunisiens se disent prêts à acquérir un véhicule électrique à court terme.

« Les Victoires de l’automobile » illustrent l’importance croissante du secteur automobile en Tunisie et sa maturité. L’enquête d’Emrhod, plus exhaustive que les enquêtes clients menées individuellement par chaque concessionnaire, a rendu plus visibles les modes de consommation actuels et le potentiel du marché. Elle a permis une meilleure compréhension des attentes, des besoins et des attitudes des clients selon leurs catégories socioprofessionnelles et leurs goûts et choix personnels.

La soirée des « Victoires » est un événement que les concessionnaires ne manqueront pas d’exploiter pour se distinguer et booster leurs ventes dans un contexte économique particulièrement difficile. Vivement la deuxième édition.

A.B.A