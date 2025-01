En 2024, la Tunisie a accueilli près de 10 millions de visiteurs internationaux, dépassant les réalisations de 2019 qui tournaient autour de 9,4 millions de touristes. Une preuve du potentiel du secteur touristique et de l’attractivité du site Tunisie pour les investisseurs. Les grandes chaînes internationales continuent à y investir, le gouvernement aussi poursuit de plus belle dans l’aménagement de nouvelles zones touristiques.

S’agissant des Chaînes hôtelières installées, nous pouvons citer le :

MARRIOTT : Tunis capitale (ouvert 2022) / Sousse (ouvert 2021) / Hammamet (en cours de réalisation)

: Tunis capitale (ouvert 2022) / Sousse (ouvert 2021) / Hammamet (en cours de réalisation) Westin Hotels and Resort (en cours de réalisation)

(en cours de réalisation) Hyatt Palace : Jardins De Carthage Tunis capitale (en cours de réalisation).

: Jardins De Carthage Tunis capitale (en cours de réalisation). Four Points (Sheraton) : Alain Savary Tunis capitale (en cours de réalisation).

: Alain Savary Tunis capitale (en cours de réalisation). Hilton : Djerba (ancien Hôtel Les Sirènes) / Gammarth Tunis capitale (en cours de réalisation)

: Djerba (ancien Hôtel Les Sirènes) / Gammarth Tunis capitale (en cours de réalisation) Le Palace : Monastir (en cours de réalisation).

Monastir (en cours de réalisation). Le Radisson : Tunis capitale

: Tunis capitale Le Méridien (Marriott) : Hammamet (ancien El Mouradi).

: Hammamet (ancien El Mouradi). La Cigale Gammarth : ancien Dar Naouar Tunis capitale (en cours de réalisation).

: ancien Dar Naouar Tunis capitale (en cours de réalisation). The Residence : The Residence Douz

Les Futures zones touristiques

Fej Al Atlal – Ain Drahem – JENDOUBA Zone touristique : Superficie de 70 ha Mise en valeur des caractéristiques de cette région à la fois forestière et maritime et dont les réserves naturelles et les sources d’eaux thermales confortent la beauté des sites.

Sidi Salem – Bizerte Zone touristique : · Superficie : 23 ha ; · Capacité d’accueil : 1200 lits hôteliers et résidentiels. Deux hôtels de haut standing ainsi qu’une unité résidentielle touristique. Aussi, des centres d’animations et des espaces verts équipés pour les activités de loisirs.

Bekalta – Monastir Zone touristique : · Superficie : 75 ha. Capacité d’accueil : 4000 lits hôteliers et 1000 lits résidentiels· Des équipements d’animation et de loisirs.

Sidi Founkhal – Kerkennah 75 hectares appelée à accueillir un produit touristique écologique et située dans une presqu’île de la partie nord de l’archipel. Le site offre des paysages assez variés. La grande avancée du cap Founkhall vers la mer permet une vue panoramique sur une grande partie de la côte nord de l’archipel.

Gabes : se situant dans la région de Teboulbou à 8 Km au sud de la ville, plus exactement entre “Oued Tmoula” et “Oued Limawa” la zone touristique est la seule oasis maritime de toute la méditerranée. Sa superficie est de 325 ha avec une capacité d’accueil de 10.000 lits. Un terrain de Golf est prévu ainsi que des parcs d’attraction et des centres d’animation.

Lella Hadhria – Djerba, zone touristique : La superficie est de 220 ha avec une capacité d’accueil de 6500 lits hôteliers et résidentiels, une marina, des centres d’animation commerciale et de loisirs, des Hôtels de haut standing de faible densité conçus comme des villages Djerbiens.

Un terrain de golf aménagé en partie sur le D.P.M. La sebkha sera assainie et habilitée permettant l’exercice des sports nautiques. La côte dunaire sera plantée créant ainsi une zone verte de détente où seront implantées des bases nautiques le long de la plage en structures légères.

Tataouine, zone touristique : une superficie 30 ha pour une capacité d’accueil de 1600 lits hôteliers et résidentiels avec une animation commerciale et de loisir. Les hôtels de haut standing, de faible densité devront être édifiés dans le respect du cachet de la région soit dans le style de villages Berbères.

Tozeur : une zone touristique d’une superficie de 62ha avec une capacité d’accueil de 2000 lits hôteliers et de campings. L’animation commerciale et de loisirs ainsi que des unités hôtelières de faible densité dans le respect des styles des villages typiques.

(Source : ONTT)