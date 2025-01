En Tunisie, les États-Unis gère plusieurs programmes d’assistance financière et technique. Depuis 2011, cette aide s’est concentrée sur plusieurs axes, notamment la sécurité, la gouvernance démocratique et la stabilisation économique. Malgré des fluctuations dans les montants alloués, les États-Unis restent un partenaire pour accompagner la Tunisie dans ses réformes et répondre à certains de ses défis socio-économiques.

Domaines clés de l’aide américaine à la Tunisie : Paix et sécurité Démocratie, droits de l’homme et gouvernance Stabilisation économique et opportunités Financement de l’aide américaine (en millions de dollars) : Année Approbations/Demandes Décaissements 2010 69,2 0,0 2011 25,7 46,7 2012 189,3 245,0 2013 47,2 33,6 2014 57,8 66,3 2015 66,0 5,1 2016 134,4 0,0 Répartition par secteur (2011-2016) : Paix et sécurité : 46,7 M$ (2011), 54,7 M$ (2012), 8 M$ (2014), 0,2 M$ (2015)

: 46,7 M$ (2011), 54,7 M$ (2012), 8 M$ (2014), 0,2 M$ (2015) Démocratie, droits de l’homme et gouvernance : 0,9 M$ (2013), 3,6 M$ (2014), 4,8 M$ (2015)

: 0,9 M$ (2013), 3,6 M$ (2014), 4,8 M$ (2015) Santé et aide sociale : 50 M$ (2014)

: 50 M$ (2014) Développement économique : 24,6 M$ (2013), 1,7 M$ (2014)

: 24,6 M$ (2013), 1,7 M$ (2014) Gestion de programme : 190,3 M$ (2012), 1,5 M$ (2013)

: 190,3 M$ (2012), 1,5 M$ (2013) Non spécifié : 0,3 M$ (2013) Comparaison avec d’autres pays (aide en milliards de dollars) : Pays 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tunisie 0,022 0,026 0,189 0,047 0,058 0,066 0,134 Égypte 1,556 1,654 1,656 1,484 1,508 1,506 1,456 Jordanie 0,843 0,678 0,776 0,903 1,011 0,671 1,000 Maroc 0,035 0,034 0,041 0,031 0,034 0,031 0,032 Ces chiffres montrent que la Tunisie a reçu une aide moindre par rapport à d’autres pays de la région comme l’Égypte et la Jordanie. (SOURCE : AMCHAM Tunisie) Lire aussi : Gel de l’aide étrangère américaine : quelles conséquences pour le monde ?