Le département d’État américain a annoncé le gel quasi-total de l’aide étrangère, suite à un décret du président Donald Trump suspendant cette assistance pour une période de 90 jours. Selon un câble interne consulté par CNN, cette décision affecte des milliards de dollars alloués par le Département d’État et l’USAID à divers programmes à travers le monde, notamment dans les domaines de la santé, du développement et de l’aide militaire.

Cette mesure, qui a suscité une onde de choc au sein des milieux humanitaires et diplomatiques, suspend immédiatement les projets en cours et gèle tout nouveau financement, à l’exception de l’aide alimentaire d’urgence et du soutien militaire à Israël et à l’Égypte.

Des responsables humanitaires ont exprimé leurs inquiétudes quant aux conséquences de cette suspension, soulignant que l’arrêt de programmes cruciaux pourrait mettre des millions de vies en péril. Des organisations comme InterAction ont averti que l’interruption de l’aide compromettrait des initiatives vitales, telles que l’approvisionnement en eau potable, la lutte contre les pandémies et l’assistance aux populations vulnérables dans des zones de crise comme la Syrie, Haïti et l’Ukraine.

Des parlementaires démocrates, dont Gregory Meeks et Lois Frankel, ont critiqué la décision, rappelant que les fonds alloués par le Congrès doivent être utilisés conformément à leur destination initiale. De son côté, l’International AIDS Society a mis en garde contre les risques pour les patients bénéficiant du programme PEPFAR, essentiel dans la lutte contre le VIH.

Cette suspension de l’aide étrangère reflète la volonté de l’administration Trump d’aligner les dépenses sur les priorités stratégiques des États-Unis, soulevant des inquiétudes quant à l’impact géopolitique et humanitaire de cette décision.

(Source : CNN)