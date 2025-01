L’Américaine Madison Keys (14e mondiale) a éliminé jeudi la Polonaise Iga Swiatek (N.2) en demi-finale de l’Open d’Australie, et affrontera en finale la Bélarusse Aryna Sabalenka (1re), double tenante du titre.

Après avoir sauvé une balle de match, l’Américaine (29 ans) a remporté cette demi-finale en trois sets (5-7, 6-1, 7-6).

Pourtant tout semblait indiquer que sa rivale polonaise, impitoyable depuis le début du tournoi et lauréate 7-5 de la première manche, allait rejoindre Sabalenka en finale pour lui disputer le titre.

Mais la quintuple lauréate en Grand Chelem (4 Roland-Garros et 1 US Open) a complètement déjoué dans le deuxième set contre Keys, perdu 6-1 en 27 minutes, avant de concéder la dernière manche au super tie-break après avoir gaspillé une balle de match. Battue en trois manches, la 2e joueuse mondiale reste donc coincée au stade des demi-finales à Melbourne, déjà atteint en 2022 mais jamais dépassé.

“Je suis encore en train d’essayer de réaliser ce qui se passe. Oui, je suis en finale!” a lancé, incrédule, Madison Keys.

Sept ans et demi après sa première finale en Grand Chelem, perdue contre Sloane Stephens à l’US Open 2017, la tombeuse de Swiatek s’offre à 29 ans une deuxième chance de décrocher un titre en Grand Chelem.

Elle devra pour cela vaincre la double tenante du titre Aryna Sabalenka (26 ans), qui a réalisé jeudi un de ses matchs les plus solides depuis le début de la quinzaine australienne contre son amie Paula Badosa.

En atteignant une troisième finale de rang à Melbourne, la native de Minsk a signé une performance inédite depuis 2017 et les trois matchs pour le titre consécutifs de Serena Williams (sacrée en 2015 et 2017).

La N.1 mondiale s’est montrée intraitable contre l’Espagnole Paula Badosa, qu’elle a dominé en deux manches (6-4, 6-2).

En finale, elle devra cependant se méfier de Keys, qui a remarquablement défendu contre Swiatek, en difficulté sur son service et souvent incapable de conclure les points face à la ténacité de son adversaire, qui disputait sa troisième demi-finale à Melbourne.

Keys et Badosa réintégreront dès lundi le top 10 mondial, qu’elles avaient respectivement quitté en janvier 2023 et en octobre 2022. L’Espagnole a même dégringolé jusqu’au 140e rang mondial après une fracture de fatigue au dos qui a gâché la fin de sa saison 2023 et une partie de 2024.