Samsung a officiellement levé le voile sur le Galaxy S25, marquant une nouvelle étape dans l’innovation mobile grâce à l’intégration poussée de l’intelligence artificielle. Lors de l’événement Unpacked, TM Roh, président de la division mobile de Samsung, a annoncé des avancées majeures, notamment un système d’exploitation repensé et une collaboration renforcée avec Google.

Une interface plus intelligente et intuitive

Samsung a développé One UI 7, une interface hautement personnalisée qui intègre des agents d’IA au niveau du système. Cette interface offre des interactions plus fluides, anticipant les besoins des utilisateurs en temps réel. En collaboration avec Google, Samsung a réimaginé Android en plaçant l’IA au cœur du système d’exploitation, favorisant ainsi un écosystème ouvert et inclusif.

Gemini 2.0 et l’avenir des assistants IA

Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind, a présenté le modèle Gemini 2.0, une avancée dans la création de systèmes intelligents capables d’effectuer des tâches complexes. Le projet Astra, un assistant IA universel, est désormais intégré aux appareils Galaxy S25, permettant des fonctionnalités comme le partage d’écran et la reconnaissance contextuelle en temps réel.

Des capacités de personnalisation renforcées

Le Galaxy S25 inaugure le Personal Data Engine, une technologie qui garantit une personnalisation avancée tout en assurant la sécurité des données grâce à Samsung Knox Vault. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier de services sur mesure sans compromettre leur confidentialité.

Une photographie révolutionnée par l’IA

L’expérience photo a été repensée avec le ProVisual Engine de nouvelle génération. Les améliorations incluent une reconnaissance plus précise des scènes et des visages, des ajustements automatiques en fonction des conditions de luminosité, ainsi que de nouveaux filtres inspirés de la photographie argentique. L’introduction de la fonction Virtual Aperture permet d’ajuster la profondeur de champ directement via logiciel.

Des performances accrues

Sous le capot, le Galaxy S25 est alimenté par le processeur Snapdragon 8 Elite, optimisé pour une exécution fluide des tâches IA. Avec un NPU 40 % plus puissant et un système de gestion thermique amélioré, les utilisateurs bénéficient d’une expérience rapide et efficace, que ce soit pour le jeu ou le multitâche.

Engagement pour la durabilité

Samsung réaffirme son engagement en faveur de l’environnement avec des matériaux recyclés incorporés dans la structure du Galaxy S25. Le constructeur a mis en place une chaîne d’approvisionnement circulaire pour les batteries, utilisant du cobalt recyclé afin de réduire l’impact environnemental.

Prix et disponibilité

La série Galaxy S25 sera disponible à partir du 7 février, avec des prix démarrant à 799 $ pour le modèle de base, 999 $ pour le S25 Plus, et 1.299 $ pour le modèle Ultra. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.

Les prix du Samsung S25 Tunisie ne sont pas encore divulgués.