Les travaux de la mission effectuée par une délégation roumaine en Tunisie les 20 et 21 janvier se sont achevés mardi soir au siège du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, lit-on dans un communiqué du département.

Conduite par Cristian- Vasile BITEA, secrétaire général du ministère roumain du travail, de la famille, de la jeunesse et de la protection sociale, la délégation roumaine et l’ambassadeur de Roumanie en Tunisie, Valentin Ciprian se sont entretenus mardi avec le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Riadh Chaoued, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de coopération signé le 8 décembre 2023 entre les deux parties.

Le communiqué précise que, suite à la présentation des résultats de cette mission, il a été convenu de commencer la coordination entre les deux pays concernant les offres d’emploi disponibles, notamment en termes de spécialités, de secteurs économiques et de compétences demandées.

Dans le cadre des opportunités d’emploi international, une attention particulière sera accordée à la possibilité de réserver un quota aux compétences tunisiennes en fonction des besoins du marché du travail roumain, ajoute la même source.

Par ailleurs, des projets de jumelage ont été préparés entre les agences tunisienne et roumaine de l’emploi pour renforcer la coopération, valoriser et développer les expériences.

Des projets de jumelage entre des centres de formation professionnelle tunisiens et roumains ayant des spécialités similaires ont également été envisagés, afin de développer les acquis et de tirer profit de l’expérience roumaine dans ce domaine.

En outre, un contrat d’objectifs commun tuniso-roumain comprenant tous les axes convenus sera élaboré et signé dans les plus brefs délais.

À cette occasion, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle a passé en revue les grands axes du programme de son département visant à adapter les compétences et les qualifications aux besoins des marchés du travail national et international soulignant la nécessité de clarifier le programme de travail commun par un contrat d’objectifs aligné sur la politique et les orientations du ministère.

De son côté, l’ambassadeur roumain a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l’emploi. Il a salué le niveau des compétences tunisiennes, reconnues pour leur excellente réputation à l’international faisant savoir que le marché du travail roumain offre environ 100 mille postes par an.