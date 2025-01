L’Arab Tunisian Bank (ATB) clôture l’année 2024 avec des indicateurs financiers en progression, confirmant sa solidité et sa capacité à attirer davantage de dépôts de la clientèle. Avec une hausse notable des dépôts et un produit net bancaire en croissance de 9,52%, la banque renforce sa position sur le marché. Malgré une augmentation maîtrisée des charges, l’ATB poursuit son développement en maintenant un équilibre entre performance et expansion.

Indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2024

Aux termes du quatrième trimestre 2024, les principaux indicateurs d’activité de l’Arab Tunisian Bank se présentent comme suit :