Onze députés de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) ont affirmé, dans une déclaration publiée lundi, que les changements accélérés survenus à l’échelle internationale et régionale, sont de nature à nuire aux intérêts nationaux et menacer la souveraineté et la sécurité des pays. “La Tunisie n’est pas à l’abri de ces menaces vu ses positions honorables envers l’agression sioniste en Palestine et au Liban”, ont-ils estimé, insistant sur l’unité nationale comme meilleur moyen pour faire face aux défis futurs.

Les signataires considèrent que les défis qui se posent aujourd’hui commandent une “vision politique responsable et un dialogue sérieux et rationnel qui tient compte de l’intérêt national et rompt avec tout ce qui pourrait porter atteinte à l’unité nationale et créer un climat d’inconfiance”.

L’unité nationale consiste en la capacité du régime politique à accepter la différence et à transformer la pluralité et la diversité en valeurs dans lesquelles il puise sa légitimité, ont-ils soutenu.

Dans leur déclaration, les députés considèrent qu’un discours politique responsable devrait être suivi de mesures pratiques dont la consécration de l’indépendance de la justice, la libération des prisonniers d’opinion et l’accélération du temps judiciaire dans les affaires pendantes.

Ils ont, également, mis l’accent sur l’amendement des textes de loi répressives, la suppression des peines liberticides dans les affaires en lien avec la pensée et la politique, citant en exemple l’article 24 du décret-loi relatif à la lutte contre les infractions liées aux systèmes d’information et de communication.

Les députés signataires ont insisté sur la nécessité de parachever l’installation des institutions constitutionnelles, la Cour constitutionnelle en l’occurrence, en vue de garantir la pérennité du régime démocratique et consolider les fondements de l’Etat de droit.

Ils recommandent la reprise des activités des instances constitutionnelles et un traitement à la racine de la pauvreté, du chômage et des disparités régionales à la racine, en plus de l’amélioration du climat des affaires et de la création d’un environnement d’investissement stable et attractif.

Contacté par la TAP, Thabet Abed, l’un des signataires a précisé que la déclaration a été dictée par la conjoncture et qu’elle réunit des députés appartenant à des groupes et des hors groupes.

Les signataires sont : Thabet Abed, Mohamed Ali, Hamdi Ben Salah, Taher Mansour, Chokri Bahri, Hela Jaballah, Yassine Mami, Messaoud Grira, Mahmoud Chalaaf, Ridha Dellai et Abderrazek Aouidet.