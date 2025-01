La Tunisie participe au Forum économique de Davos

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, participera, du 20 au 25 janvier courant, en Suisse, à la 55ème édition de la réunion annuelle du Forum Economique Mondial de Davo, placée sous le thème “Coopération à l’ère de l’intelligence”.

Mohamed Ali Nafti sera accompagné du ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre prendra part à des sessions de débat de haut niveau, inscrites à l’ordre du jour du Forum, ce qui permettra de faire connaître les priorités économiques de la Tunisie au cours de la prochaine période, et de mettre en exergue les efforts nationaux entrepris dans les domaines du développement durable, de la lutte contre les changements climatiques et du renforcement de l’utilisation des technologies numériques.

Cette participation sera, en outre, l’occasion de renforcer et de diversifier davantage les relations de coopération qui lient la Tunisie à ses différents partenaires internationaux et de mettre en avant la vision du président de la République, pour un système mondial fondé sur les valeurs de la solidarité, de la justice et de l’équité.

Selon le communiqué, le ministre des Affaires étrangères aura en marge des travaux du Forum de Davos, des entretiens bilatéraux avec ses homologues des pays frères et amis, ainsi qu’avec les dirigeants d’organisations internationales participant au Forum.