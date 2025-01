La dixième édition des Journées Musicales de Carthage (JMC, 18-24 janvier 2025) propose à son public une expérience innovante et unique, permettant de suivre divers spectacles musicaux grâce à la réalité virtuelle (VR).

Le festival, avec le soutien de l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA), a annoncé dans un communiqué de presse la possibilité pour les spectateurs de suivre les spectacles comme en temps réel. Grâce à des lunettes de réalité virtuelle, des écouteurs et des manettes, le public pourra également découvrir des spectacles qu’il n’a pas pu voir en direct, dans le but de rendre ces performances accessibles à un large public.

L’expérience immersive, accessible gratuitement dans le hall de la Cité de la Culture, offrira l’occasion de voyager virtuellement d’un concert à l’autre et de déambuler à travers une variété de spectacles programmés dans le cadre de cette édition 2025.