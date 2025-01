La 20e journée de La Liga espagnole se poursuit ce dimanche 19 janvier 2025 avec quatre rencontres au programme, promettant du spectacle et des enjeux importants pour les clubs engagés.

Celta Vigo vs Athletic Club (14h00)

La journée débutera avec un duel intéressant entre le Celta Vigo et l’Athletic Club. Le Celta, actuellement en quête de points pour s’éloigner de la zone rouge, devra se montrer solide face à l’équipe basque, toujours redoutable grâce à son jeu physique et bien organisé. L’Athletic, quant à lui, cherchera à s’imposer pour rester en course pour une place européenne.

Real Madrid vs UD Las Palmas (16h15)

Tous les regards seront tournés vers le Santiago Bernabéu, où le Real Madrid recevra l’UD Las Palmas. Les Madrilènes, en pleine lutte pour le titre, viseront une victoire impérative face aux Canariens, qui tenteront de jouer les trouble-fêtes avec leur jeu technique et leur combativité. Une rencontre à ne pas manquer pour les supporters merengue.

CA Osasuna vs Rayo Vallecano (18h30)

En fin d’après-midi, Osasuna accueillera le Rayo Vallecano dans un match crucial pour les deux équipes du milieu de tableau. Osasuna cherchera à capitaliser sur l’avantage du terrain pour décrocher les trois points, tandis que le Rayo espérera s’imposer à l’extérieur et poursuivre sa bonne dynamique.

Valence vs Real Sociedad (21h00)

Le dernier match de la journée opposera le Valence CF à la Real Sociedad. Valence, porté par son public à Mestalla, tentera de décrocher une victoire importante face à une Real Sociedad toujours redoutable en déplacement et désireuse de consolider sa position en haut du classement.

Cette journée promet du suspense et du beau football, avec des enjeux importants aussi bien pour la course au titre que pour la lutte au maintien. Les fans de La Liga peuvent s’attendre à une belle journée de compétition sur les pelouses espagnoles.