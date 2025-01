Les projets réalisés, en 2024, par la Direction Générale des ponts et des routes, ainsi que les projets programmés dans le cadre du budget 2025 moyennant une enveloppe estimée à 2450 millions de dinars (MD), ont été au centre d’une réunion de travail tenue, vendredi, sous la présidence de la ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Sarra Zââfarani Zanzari.

La réunion a également été consacrée à l’examen de l’état d’avancement des projets dans le secteur des infrastructures routières aux niveaux central et régional et des moyens qui permettront de surmonter les difficultés entravant l’avancement de certains projets ; tels que les problèmes immobiliers, le transfert des réseaux d’entrepreneurs publics, l’incapacité de certains contractants à remplir leurs engagements et la discussion de toutes les solutions possibles pour améliorer le rythme des travaux et leur achèvement dans les délais et conformément aux normes et à la qualité requises.

Les participants ont, en outre, évoqué la mise en œuvre du décret du chef du gouvernement no 27 du 07 novembre 2024 sur les mesures visant à accélérer l’achèvement des projets, outre les moyens de booster les investissements et inciter les entrepreneurs afin de parachever les projets qui leur sont confiés d’ici à la fin décembre 2025.

L’année 2025 verra le lancement de plusieurs projets (environ 38 contrats) pour un coût estimé à 2450 MD notamment le projet du dédoublement de la route nationale n° 13 entre Sfax et Kasserine à travers Kairouan et Sidi Bouzid, le projet de doublement de la route nationale n°2 entre les villes d’Enfidha et de Kairouan et le projet de sauvegarde de la route nationale n°20 entre Faouar et Réjime Mâatoug.

Cette année connaitra également le parachèvement d’un nombre important de projets publics.

52 contrats seront dans ce cadre conclus, pour un coût estimatif de 1170 MD, dont le plus important est le projet de réhabilitation de l’entrée sud de la capitale dans ses quatre tranches de 2 à 5 et le projet de doublement de la route régionale n°27 de Nabeul à Korba et de Korba à Menzel Témime.