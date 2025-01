Le président de l’Assemblée du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, s’est entretenu, vendredi après-midi, au palais du Bardo, avec le président du Sénat italien, Ignazio La Russa, et la délégation l’accompagnant.

Au cours de l’entretien, cite un communiqué de l’ARP, les deux parties ont mis en valeur les relations Tuniso-italiennes distinguées, fondées sur des liens historiques et des facteurs géographiques qui contribuent à l’instauration d’une coopération solide et étroite dans les différents domaines.

Les deux parties ont également ont passé en revue les mécanismes adoptés au cours des dernières années qui ont eu pour impact de booster la coopération bilatérale entre les deux pays et lui ont conféré une nouvelle dynamique à l’aune des aspirations communes des deux peuples amis.

Toujours selon la même source, l’entretien a permis de discuter des relations entre l’ARP et le Sénat italien et leurs rôles respectifs dans le renforcement de la coopération et de l’amitié entre les deux pays. Dans ce contexte, les deux parties ont appelé à redoubler d’effort en vue d’enrichir ces relations, notamment à travers la multiplication des visites et des rencontres entre les parlementaires des deux instances et l’échange d’expériences et d’expertises.

L’entretien a également été l’occasion de débattre de nombreux défis communs et de la nécessité d’épauler les efforts visant à traiter convenablement le phénomène de la migration irrégulière, dès lors qu’il s’agit d’une préoccupation commune qui nécessite une action bilatérale et multilatérale pour servir les intérêts des peuples de la région méditerranéenne et soutenir leur sécurité et leur stabilité.

Les deux parties ont convenu, dans ce contexte, de l’impératif qu’il y a à adopter une « approche globale » pour lutter contre ce phénomène, seule capable de s’attaquer frontalement aux causes profondes et d’instaurer un développement solidaire.

L’invité italien a tenu à souligner lors de cette rencontre l’importance qu’accorde son pays à ses relations avec la Tunisie, soulignant la volonté de son pays de développer cette coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, agricole, commercial et énergétique, ainsi que l’importance de la mise en œuvre des accords communs.

Dans ce contexte, il a évoqué les progrès réalisés dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire et son rôle dans le rapprochement des peuples des deux pays.

Le responsable italien a, par ailleurs, fait part de son estime et considération à la Tunisie pour les progrès engrangés dans plusieurs domaines, mettant l’accent sur la nécessité d’œuvrer à renforcer l’action commune pour soutenir les relations euro-africaines sur un pied d’égalité, conformément à l’approche italienne défendue par la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, visant à lutter contre le phénomène de la migration irrégulière.

De son côté, Bouderbala s’est félicité de la volonté de l’Italie de renforcer l’amitié et la coopération avec la Tunisie, notamment dans les domaines économique, académique et culturel, mettant l’accent sur la nécessité de soutenir le rapprochement culturel afin de bâtir un avenir meilleur basé sur la coopération et le renforcement des liens d’amitié entre les peuples des deux pays.

Après avoir mis en exergue les étapes franchies par la Tunisie dans sa nouvelle voie de réformes et l’importance qu’elle accorde aux droits et libertés, Bouderbala a souligné l’importance d’intensifier les efforts communs pour renforcer la sécurité et la stabilité dans la région méditerranéenne.

Il a, à ce propos, rappelé l’approche prônée par la Tunisie en matière de traitement de la question migratoire conformément aux lois et conventions internationales et son rejet catégorique des tentatives visant à faire de notre pays un pays de transit ou d’installation.

Seule une approche régionale associant les pays du sud de la Méditerranée et l’Union européenne est capable de résoudre le dilemme de la migration irrégulière, a plaidé Bouderbala.

A propos de cette question, le président du Sénat italien a réitéré la convergence de vues entre les deux pays sur ce dossier, formuant le souhait de continuer à renforcer la coopération parlementaire. A ce titre, il a invité le président de l’ARP à effectuer une visite au Sénat italien.

L’entretien s’est déroulé en présence de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, des deux vice-présidents de l’ARP, du vice-président adjoint chargé des relations extérieures, des Tunisiens à l’étranger et de la migration et du président de la commission des relations extérieures, de la coopération internationale, des Tunisiens à l’étranger et de la migration.