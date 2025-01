Un Roadshow dans quatre régions tunisiennes sera organisé par la Caisse de Dépôts et de Consignations (CDC), dans le cadre du Projet d’Appui aux Startups et PME Innovantes, à partir de la fin de ce mois de janvier 2025.

La caravane de la CDC, qui sera ainsi accueillie par les villes de Bizerte (30 janvier 2025), Kairouan (5 février 2025), Sfax (12 février 2025), et Gabès (13 février 2025), sera une opportunité pour échanger, découvrir les mécanismes de financement disponibles et créer des synergies entre les acteurs de l’écosystème entrepreneurial tunisien, indique la CDC.

Elle invite ainsi les start-uppeurs, les structures d’accompagnement, les partenaires institutionnels, et les Investisseurs à confirmer leur participation à cet évènement, au plus tard le 25 janvier courant.

La CDC rappelle, à cet effet, que le Projet d’Appui aux Startups et PME Innovantes, lancé en mai 2019, est une initiative financée principalement par la Banque mondiale et mise en œuvre par la Caisse, en partenariat avec Smart Capital. L’objectif de cette initiative est de catalyser la création et le développement des start-up et PME innovantes tout en stimulant les perspectives économiques et d’emploi pour la jeunesse tunisienne.