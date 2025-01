Tunisie-Italie : Coopération parlementaire et partenariat renforcés

Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu, jeudi, à Rome, avec le président de la chambre des députes italienne, Lorenzo Fontana.

En toile de fond de cette réunion, cite un communiqué du département des affaires étrangères, l’examen des moyens permettant de booster la coopération tuniso-italienne dans le domaine parlementaire et de mettre l’accent sur son rôle dans le rapprochement entre les deux pays outre le raffermissement des liens d’amitié et de coopération dans plusieurs secteurs et domaines.

Nafti qui effectue une visite de travail en Italie de deux jours, les 15 et 16 janvier courant, a tenu à souligner la nécessité d’impulser davantage cette coopération qui, selon lui, connaît une évolution remarquable favorisant la concrétisation des programmes de coopération convenus entre les deux pays dans différents domaines liés aux investissements communs, à la culture, à la mobilité des étudiants, à la recherche scientifique et aux technologies de la communication.

Pour sa part, le responsable italien a saisi l’occasion pour faire part de son estime et considération à l’expérience tunisienne et son aspiration à instaurer une coopération étroite entre les parlements italien et tunisien, se déclarant disposé à œuvrer de concert à hisser les relations parlementaires bilatérales aux plus hauts paliers au service de l’intérêt commun des deux pays.

Fontana a, par ailleurs, souligné sa pleine disposition à soutenir le partenariat Tuniso-européen, compte tenu de son expérience en tant que membre du Parlement européen pendant plus d’une décennie.

Les deux responsables ont convenu de renforcer l’échange d’expertise et d’expériences, tant avec l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) qu’avec le Conseil National des régions et des districts (CNRD). Ils ont également réaffirmé l’engagement à œuvrer à activer les groupes d’amitié parlementaires entre les deux pays afin de donner un nouvel élan aux programmes bilatéraux.