Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) a annoncé, jeudi, qu’il organise, des rencontres professionnelles B to B Tuniso-Omanaises et ce, le mercredi, 22 janvier courant à Tunis.

L’objectif de cette action est de renforcer les exportations tunisiennes vers le Sultanat d’Oman et d’introduire de nouveaux produits tunisiens sur ce marché. Cette mission sera dédiée aux secteurs de l’agroalimentaire, des matériaux de construction et de décoration, des bijoux et articles en argent, des produits et matériaux en verre et des industries du plastique.

Les entreprises tunisiennes souhaitant participer à cette mission peuvent envoyer le formulaire de participation via le lien suivant httpss://forms.gle/Ymvh6CdYkvcUwCBa6 au plus tard le 20 janvier 2025.