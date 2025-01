Les moyens permettant d’instaurer une coopération entre la Tunisie et le Madagascar dans le domaine de la formation diplomatique ont été au centre d’une réunion tenue, mercredi, au siège du département entre le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti et son homologue malgache, Ravafaravavitafika Rasata.

Cité dans un communiqué du département, Nafti a souligné que la Tunisie mise beaucoup sur l’ouverture de l’Académie diplomatique internationale et son rayonnement sur son environnement régional et international, notamment l’Afrique, dans le cadre de la continuité de la politique menée par la Tunisie depuis l’indépendance pour partager ses expériences et son expertise avec ses frères africains et œuvrer ainsi à promouvoir avec eux l’avenir du continent.

De son côté, la cheffe de la diplomatie malgache, en visite de travail en Tunisie, à l’invitation de son homologue tunisien, a fait part de son souhait de voir son pays tirer bénéfice de l’expérience avant-gardiste de la Tunisie dans le domaine de la formation académique traitant de la diplomatie et des relations extérieures.

A l’issue de la réunion, la ministre malgache a donné une conférence intitulée « Madagascar, terre d’opportunité : Objectifs de développement et perspectives d’investissement ».

Cette conférence fait office d’un exposé des atouts et des priorités du Madagascar en matière de politique étrangère et les opportunités potentielles de coopération bilatérale et multilatérale entre la Tunisie et ce pays dans divers secteurs et domaines.

Elle a été donnée en présence du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ben Ayed ainsi que des responsables de l’Académie Diplomatique, des représentants des structures nationales concernées par l’investissement étranger et la coopération technique, des représentants du secteur privé et de la 24ème promotion des secrétaires aux affaires étrangères de l’Académie.

A l’issue de sa visite, la ministre malgache a pris connaissance des différents espaces de l’Académie diplomatique avant de consigner des mots sur le registre d’or de l’institution.

Lundi, la Tunisie et le Madagascar avaient co-signé un accord-cadre de coopération bilatérale et deux mémorandums d’entente. Le premier se rapporte aux consultations politiques et le deuxième concerne la coopération dans les domaines des services postaux, des technologies de l’information et de la communication et de l’économie numérique.

La signature de ces textes et documents politiques survient à l’heure où les deux pays ont fêté le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.