Deux introductions en Bourse sont attendues en 2025, après deux années d’absence, a fait savoir le Directeur Général de la Bourse de Tunis, Bilel Sahnoun, lors d’une conférence de presse tenue, mercredi, par la BVMT.

Il s’agit de celles de Taraji Holding, l’entité dotant l’Espérance sportive de Tunis (EST) d’une structure économique et financière, et de BNA Assurances (anciennement AMI Assurances) qui ont officiellement déposé leurs dossiers d’introduction en Bourse et qui attendent le visa du CMF.