150 rencontres B2B se sont tenues, mardi à Tunis, entre des représentants de 25 entreprises tunisiennes exportatrices d’huile d’olive et une délégation de représentants de 6 entreprises libyennes et algériennes, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations, et en collaboration avec les représentations commerciales du CEPEX, à Tripoli et Alger.

“L’objectif étant de développer les exportations de l’huile d’olive tunisienne vers ces deux marchés, indique le Cepex. Par ailleurs, une douzaine de visites de terrain ont été organisées dans des usines et entreprises exportatrices d’huile d’olive tunisienne.

Pour rappel, un plan national de promotion de l’huile d’olive tunisienne pour l’année 2025 a été élaboré dans le cadre d’une approche participative associant les différents intervenants. Ce plan comporte une vingtaine de campagnes de communication visant à renforcer le positionnement de l’huile d’olive conditionnée sur les marchés extérieurs traditionnels et diversifier les destinations d’exportation.

En 2024, la Tunisie a réalisé des recettes d’exportation de 4,86 milliards de dinars, soit une hausse de 20% par rapport à 2023. Les exportations ont concerné 64 pays. Selon le Cepex, elle occupe le 4e rang des pays exportateurs d’huile d’olive.