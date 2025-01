La Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) a appelé, mardi, à l’abrogation des décrets-lois « portant atteinte aux droits et libertés, en particulier le décret-loi 54 ».

Dans une déclaration publiée à l’occasion de la commémoration de la Révolution du 14 janvier 2011, la Ligue a appelé à assainir le climat politique et à respecter pleinement les droits et les libertés.

Elle a, dans ce sens, mis en garde contre “les restrictions imposées aux organisations de la société civile, aux défenseurs des droits humains, aux journalistes et aux blogueurs”, ainsi que contre la recrudescence des discours de haine et de racisme, soulignant la nécessité de protéger l’espace numérique, de garantir la liberté d’expression en ligne et de préserver la vie privée des individus.

La ligue a, aussi, appelé à une révision de la législation et son harmonisation avec les normes internationales, soulignant l’importance de concevoir des politiques inclusives et équitables en vue de lutter contre la pauvreté et le chômage et réduire les disparités régionales et la marginalisation sociale.

La Ligue a rappelé sa position sur la justice transitionnelle, qu’elle considère comme “le fondement du processus démocratique et la condition sine qua non pour réaliser la réconciliation nationale et rétablir la confiance entre les citoyens et l’État, en dehors de toute logique de reddition des comptes”.

En outre, la LTDH a invité “les forces vives nationales et la société civile à unir leurs efforts pour relever les défis actuels et à s’engager dans le dialogue comme mécanisme essentiel pour résoudre les différends”.

La Ligue a, aussi, insisté sur le fait que la célébration de l’anniversaire de la révolution doit être une occasion renouvelée de “poursuivre la lutte pour un État civil et démocratique, garantissant la liberté, la dignité et la justice pour tous ses citoyens”.