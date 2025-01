Ons Jabeur fera son entrée à l’Open d’Australie 2025 face à l’Ukrainienne Anhelina Kalinina. Ce match, prévu mardi 14 janvier à partir de 10h (heure tunisienne), promet d’être un affrontement intéressant entre deux joueuses talentueuses.

Ons Jabeur : En quête d’un bon début de saison

Ons Jabeur, actuellement classée 39e, aborde ce premier Grand Chelem de l’année avec l’ambition de réaliser un bon parcours. Après ses participations aux tournois de préparation de Brisbane et Adélaïde, où elle a été éliminée en huitièmes de finale face à Yulia Putintseva, la Tunisienne cherchera à monter en puissance et à retrouver son meilleur niveau, après une longue absence des courts. Son jeu varié, son toucher de balle exceptionnel et son esprit combatif seront des atouts précieux face à Kalinina.

Anhelina Kalinina : Une adversaire à prendre au sérieux

Anhelina Kalinina, quant à elle, pointe à la 48e rang. L’Ukrainienne est une joueuse solide et régulière, capable de poser des problèmes à n’importe quelle adversaire. Son jeu de fond de court puissant et sa bonne couverture de terrain pourraient mettre Jabeur en difficulté.